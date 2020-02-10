Рига, 10 февраля 2020, 15:17 — REGNUM Самолет авиакомпании airBaltic, выполнявший 10 февраля утренний рейс Рига — Мюнхен, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за непогоды. Об этом, как пишет портал Nra. lv, заявила представитель аэропорта Рига Лаура Карните.
По ее словам, представители аэропорта Мюнхена сообщили латвийским диспетчерам, что не смогут принять самолёт из-за сильного ветра.
Карните добавила, что другие рейсы из Риги состоялись согласно расписанию. Латвийский аэропорт пока работает в штатном режиме.
Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля в Латвию накрыл циклон из Европы, который окажет влияние на погоду в стране в течении всей недели.