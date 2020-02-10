Бангкок, , 15:17 — REGNUM Погибшие при столкновении катеров в Таиланде российские дети были братом и сестрой. Об этом сообщили 10 февраля представители посольства РФ в Таиланде.

«Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, — брат и сестра», — сказали в посольстве РИА Новости.

Дипломаты уточнили, что дети, согласно паспортным данным, приехали из Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет произошло 10 февраля. Погибли два ребёнка, более 20 российских туристов получили травмы.