Ташкент, , 15:15 — REGNUM Годовалый ребенок и 23-летний водитель погибли в результате ДТП в Конимехском районе Навоийской области Узбекистана, сообщили 10 февраля в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.

Авария произошло 9 февраля в 1:50 (8 февраля 23:50 мск) на 154-м километре автодороги А-379 «Зарафшан — Навои». По данным полиции, 24-летний водитель Lacetti превысил скорость и, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилей Nexia.

В результате аварии скончался водитель Nexia, а его пассажир — годовалый ребенок умер в реанимационном отделении медучреждения города Зарафшан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в городе Бекабаде Ташкентской области произошло ДТП, в результате которого опрокинулся пассажирский автобус. В результате аварии травмы получили четыре человека.

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