Уфа, , 15:11 — REGNUM Мужчину в Башкирии приговорили к четырем годам колонии за смертельное ДТП с участием погрузчика. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что летом 2019 года 31-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль фронтального погрузчика «Akkord 3000F». По версии следствия, во время движения подозреваемый выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный автомобиль «ВАЗ 21 124», который в этот момент ремонтировал его владелец.

В результате ДТП мужчину зажало автомобилем. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, поэтому скончался на месте аварии. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его задержали полицейские в своей квартире.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что свою вину обвиняемый признал частично.

В результате суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, мужчину лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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