Москва, , 15:03 — REGNUM В Мосгорсуде началось слушание о продлении домашнего ареста предпринимателям Майклу Калви и Филлипу Дельпалю обвиняемым в мошенничестве, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

«В деле 75 томов, которые предстоит изучить и перевести на французский и английский языки для удобства ответчиков», — сказал следователь Константин Спирин.

Следствие просит продлить подсудимым меру пресечения до 13 мая.

«До этой даты мы планируем закончить досудебное разбирательство», — заявил Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель фонда Майкл Калви и партнер компании Филипп Дельпаль обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159. («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, сделка по покупке банком «Восточный», принадлежащим Baring Vostok, акций компании «Первое коллекторское бюро» по завышенным ценам принесла банку убыток в размере 2,5 миллиардов рублей, что послужило причиной для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество».