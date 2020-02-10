Ульяновск, , 14:56 — REGNUM Жители Ульяновска продолжают попадаться на уловки преступников, которые специализируются на хищениях средств со счетов россиян. Пожилой житель стал жертвой мошенников, переведя им почти 630 тыс. рублей: для конспирации злоумышленники звонили с 25 разных номеров, сообщает УМВД по Ульяновской области.

В дежурную часть обратился 67-летний мужчина, пострадавший от аферистов. В ходе разбирательств установлено, что с потерпевшим связались якобы сотрудники службы безопасности банка, сообщив о попытке списания средств со счёта. Чтобы отменить несостоявшуюся транзакцию, ульяновец сообщил мошенникам реквизиты карты, в том числе защитный код.

«После четырехчасового общения злоумышленники через приложение в сети интернет вывели с банковского депозита мужчины 628,9 тыс. рублей на его счет, а затем перевели на собственные карты. В целях конспирации злоумышленники звонили с 25 разных номеров», — говорят в полиции.

По данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что звонили с телефонного номера, зарегистрированного в Московской области. В полиции напоминают, что сотрудники банка не могут запрашивать по телефону реквизиты карт.

Как сообщало ИА REGNUM, преступники, которые занимаются хищением средств со счетов россиян, придумали новую уловку. В незаконных кол-центрах стали использовать обновлённый, модифицированный скрипт, то есть сценарий общения с клиентами: если прежде аферисты представлялись службой безопасности банка и предупреждали жертву о якобы блокировке счёта, то теперь «извещают» о полученном заявлении о закрытии счёта в банке и интересуются, когда клиент хочет его закрыть. Когда пострадавший сообщает, что не делал подобных обращений, то ему предлагают перечислить деньги на «безопасный» счёт.