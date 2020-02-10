Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор двум бывшим сотрудницам таможни. За мошенничество (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) они получили условный срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 10 февраля.

Таможенные инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля автомобильного пункта пропуска Гуково по поддельным справкам об инвалидности с 2016 по 2019 годы получали различные социальные выплаты. Общая сумма полученных обвиняемыми средств превысила 500 тыс. рублей и 340 тыс. рублей.

«Приговором Гуковского городского суда Ростовской области Галине Хоркиной назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, Марине Тарановой — 2 года лишения свободы условно», — уточнили в ведомстве.