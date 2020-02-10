Нижний Новгород, , 14:43 — REGNUM 9 февраля 12-летний подросток в Городце выкатился с откоса на проезжую часть на тюбинге, так называемой «ватрушке». Водитель двигавшейся по дороги автомашины не успел затормозить и совершил наезд на ребёнка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Уточняется, что водитель был трезв, с места ДТП не скрывался, имеет 7-летний стаж вождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Уфе 65-летний житель города, катаясь со своей 7-летней внучкой на тюбинге рядом с улицей Менделеева, потерял сознание и въехал в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия. Девочке была оказана медицинская помощь, затем её отпустили домой. По данному факту проводится проверка.