Москва, , 14:40 — REGNUM Фантазия мошенников практически неисчерпаема. И гонка между теми, кто пытается облапошить наивных граждан, и правоохранительными, а также профильными контрольными органами, борющимися с жуликами, будет вечной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя новый способ кражи денег с банковских карт.

«Как только появляется очередная схема «отъёма» денег у населения, правоохранители, Банк России, кредитные учреждения разрабатывают механизмы противодействия и оперативно оповещают россиян о том, чего следует опасаться. Но не проходит и нескольких недель, как появляется очередная схема, направленная на обман честных потребителей.

В данном случае наблюдается лишь новый вариант достаточно старой и хорошо отработанной методики облапошивания людей через контакты по телефону, когда злоумышленник сообщает о том, что счет гражданина по той или иной причине закрывается, но деньги можно спасти, переведя их на некий «специализированный» счет, который, конечно, мошенникам и принадлежит.

До этого с успехом применялись схемы, где жулики выманивали по телефону у наивных граждан ПИН-коды и номера их банковских карт или иными способами вынуждали переводить самостоятельно свои денежные средства в карман мошенников. Расчет жуликов всегда на одно и тоже — страх клиентов банка потерять свои деньги и быстрота действий.

Зачастую человеку просто не дают опомниться, заваливая его горой информации, сопровождающейся сложной и непонятной для него финансовой терминологией, что только сильнейший запутывает жертву.

Совет тут один и достаточно универсальный: банк (ни один, даже самый маленький) никогда не будет требовать по телефону от клиента каких-либо его персональных данных и уж тем более — не попросит перевести денежные средства на некий «специальный» счет. В случае поступления такого звонка самое правильное в вообще повесить трубку и не отвечать.

Поверьте, этого будет достаточно, чтобы мошенники отвязались от вас и даже не пытались перезвонить. Но если вас все же мучают сомнения, то свяжитесь по телефону с представителем банка самостоятельно и уточните, что за странную такую операцию вам предлагает совершить кредитное учреждение. Уверяю вас — ответ будут такой же: ни в коем случае ни принимайте никаких предложений от неизвестных вам лиц», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что мошенники разработали новый способ кражи денег с банковских карт.

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