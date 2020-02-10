Иокогама, Япония, 10 февраля 2020, 14:47 — REGNUM У ещё одного гражданина Украины выявили коронавирус, сообщила 10 февраля японская телерадиовещательная компания NHK.
На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле Йокогамы, зафиксированы новые случаи заражения вирусом.
Напомним, ранее из 25 украинских граждан, находящихся на борту судна, коронавирус был обнаружен у 20-летнего члена экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Украины рассказали, что больной госпитализирован, чувствует себя нормально, симптомов болезни пока нет.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины сообщил о здоровье заражённого коронавирусом гражданина