Иокогама, Япония, , 14:47 — REGNUM У ещё одного гражданина Украины выявили коронавирус, сообщила 10 февраля японская телерадиовещательная компания NHK.

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле Йокогамы, зафиксированы новые случаи заражения вирусом.

«Среди 66 новых заражённых лиц 10 февраля: 45 — японцы, 11 — американцы, 4 — австралийцы, 3 — филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее из 25 украинских граждан, находящихся на борту судна, коронавирус был обнаружен у 20-летнего члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Украины рассказали, что больной госпитализирован, чувствует себя нормально, симптомов болезни пока нет.

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