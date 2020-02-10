Абакан, , 14:40 — REGNUM Направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Хакасии, причинившей тяжкий вред своему грудному ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Таштыпского района Хакасии завершено. Установлено, что 26 октября 2019 года страдающая хроническим психическим расстройством женщина у себя дома причинила своему четырёхмесячному сыну травмы глаз. Сельчанка использовала нож. Ребёнок потерял зрение.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в Таштыпский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, супруги из Хакасии осуждены за сожжение внука в печи.