Москва, , 14:38 — REGNUM В Москве полиция задержала участников пранка о коронавирусе. Об этом 10 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в ходе мониторинга публикаций в СМИ и Сети обнаружен факт нарушения общественного порядка в метрополитене.

По данным полиции, 2 февраля в вагоне метро молодой мужчина упал, имитируя приступ. Его сообщники выкрикивали фразы об опасной инфекции, что вызвало панику у пассажиров. Ролик, показавший миниатюру, позднее разместили на сайте видеохостинга.

Полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Один из подозреваемых задержан, ведётся розыск остальных.