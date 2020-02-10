Москва, , 14:32 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с туристами из России у острова Пхукет. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что председатель СК РФ поручил взять ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в результате столкновения двух катеров с туристами возле острова Пхукет погибли двое детей из России, еще 20 российских граждан были доставлены в больницы.

Читайте также: Погибшая в Таиланде девочка готовилась стать первоклассницей