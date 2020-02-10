Омск, , 14:17 — REGNUM В Омске прокуратура начала проверку информации о ненадлежащем оказании помощи беременной женщине в перинатальном центре. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа, информация о происшествии появилась в СМИ.

В свою очередь, «Экспресс газета» ссылается на эмоциональный пост в «Фейсбуке», где женщина рассказала о сделанной операции кесарева сечения 23-летней девушке, беременной двойней. Зашитый разрез на животе пользователи сравнили с мешком с картошкой.

При этом врачи отказались давать пациентке обезболивающие препараты, несмотря на её жалобы на сильную боль в районе шва.

«В течении 3 часов 40 минут Эрика плакала. На посту сказали: «Иди и терпи! Ничего у нас нет». Начальник по медицинской части возмутилась: «Нечего орать! Всё зашили хорошо», — цитирует портал.

Анальгин в учреждении нашёлся лишь после публикации поста и звонка директора центра паллиативной помощи Москвы Анны Федермессер.

«В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий, которые будут проведены с привлечением специалистов Росздравнадзора, фактов нарушения закона, будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

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