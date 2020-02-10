Волгоград, , 14:16 — REGNUM Рейс J2 9817 авиакомпании Buta Airways 10 февраля совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Самолёт следовал по маршруту Гянджа — Москва.

Незапланированная посадка была вызвана плохим самочувствием одной из пассажирок. Воздушный лайнер приземлился в аэропорту в 12:39 по местному времени. Женщину встретили на взлётной полосе медики, от госпитализации она отказалась. В 14:14 самолёт продолжил полёт.

Решение о вынужденной посадке в Волгограде принял капитан воздушного судна, на борту находилось 104 пассажира, сообщает «Волгоград онлайн».