Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии бывший глава сельского поселения признан виновным в совершении аварии, в которой погиб человек. Он получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Авария произошла днём 12 июля 2019 года в Ядринском районе. Следствием и районным судом установлено, что фигурант уголовного дела, управляя личным автомобилем Toyota Land Cruiser (Prado), при выезде со второстепенной дороги продолжил движение, не снижая скорости. В результате он врезался в «Ладу Гранту», которая ехала по главной дороге и перевернулась от удара.

18-летний водитель «Лады» получил травмы и был госпитализирован. Он скончался в больнице 3 ноября, не приходя в сознание.

По обвинению в совершении аварии перед судом предстал бывший глава Хочашевского сельского поселения Ядринского района. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека»). В следственном управлении отмечают, что ему назначен один год лишения свободы условно. Также он на два года лишён права управления транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

В ведомстве отмечают, что осуждённый принял меры к возмещению родственникам погибшего причиненного морального и материального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Чувашии был вынесен приговор в отношении 17-летнего жителя республики, который совершил смертельную аварию утром 17 августа 2019 года в Комсомольском районе: следствием установлено, что он управлял «Ладой Грантой» в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Молодой человек въехал в Scoda Octavia, который пропускал следовавшую по встречной полосе фуру — в аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия. Злоумышленник на три года отправится в воспитательную колонию.

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