Омск, , 14:01 — REGNUM В Омске сотрудники полиции подозреваются в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело в отношении двоих сотрудников УЭБиПК УМВД России по Омской области возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, замначальника отдела — начальник отделения и старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ввели женщину — работника риелторской компании в заблуждение относительно своих полномочий. Полицейские обещали решить вопрос о её непривлечении к уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат.

Они потребовали от женщины передать им 1,5 млн рублей. Днём 7 февраля подозреваемых задержали после получения денег. При досмотре были обнаружены и изъяты меченые купюры.

Следователи провели обыски. Задержанным предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН.