Воронеж, , 14:01 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Воронежской области по факту аварии с участием микроавтобуса, в которой погибли три человека, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова 10 февраля.

«Следственной группой ОМВД России по Верхнемамонскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту ДТП на федеральной трассе», — сообщила Куликова.

По уточнённым данным, 8 февраля около 01:00 на 694 км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе водитель микроавтобуса Mercedes, 37-летний житель Украины, не справился с управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения, и врезался в двигавшийся навстречу грузовой автомобиль MAN.

В результате погибли трое человек — сам водитель микроавтобуса, и двое его пассажиров. Пятеро пассажиров микроавтобуса, граждане Украины и житель Калининграда, госпитализированы с травмами. Водитель грузовика серьёзно не пострадал.

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