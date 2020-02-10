Уфа, , 13:57 — REGNUM Виновника ДТП, в котором погибли три человека, осудили в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что рано утром в конце 2017 года 43-летний житель Альшеевского района, которого ранее лишили водительских прав, управлял автомобилем «Лада-Гранта». В салоне автомашины находились также его знакомые.

Выехав из Уфы и подъезжая к Давлеканово, обвиняемый заехал на полосу встречного движения, в результате автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП три пассажира получили не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что эксперты определили, что обвиняемый находился в нетрезвом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 УК РФ.

Сообщается, что обвиняемый признал свою вину.

В результате суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Обвиняемый лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Кроме этого, с обвиняемого взыскано два миллиона рублей компенсации морального вреда.

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