Горно-Алтайск, , 13:49 — REGNUM В Республике Алтай состоялось экстренное совещание по факту массовой госпитализации воспитанников школы-интерната. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как стало известно, первые признаки заболевания в виде головной боли и повышенной температуры обнаружились у четырёх учащихся вечером 6 февраля, после чего их положили в больницу. Позже похожие признаки проявились у других воспитанников, а всего к настоящему моменту госпитализировано 27 детей. У них диагностировали острый гастроэнтерит, у четырёх выявлен аденовирус.

По словам главы республики Олега Хорохордина, руководство школы фактически скрывало массовую заболеваемость детей. Кроме того, в учреждении не был своевременно установлен строгий карантин.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Леонид Щучинов добавил, что за воспитанниками не было надлежащего медицинского наблюдения. Из-за чего больные дети ездили отдыхать за пределы Горно-Алтайска.

«В настоящее время организован ведомственный контроль, проведены дезинфекционные мероприятия, на основании предписания Управления Роспотребнадзора до 13 февраля объявлен карантин», — заявила министр образования Ольга Саврасова.Между тем, опасности для жизни госпитализированных нет. Об этом заверил министр здравоохранения республики Сергей Коваленко, отметив, что у троих пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтерит средней тяжести, у остальных госпитализированных — лёгкая степень заболевания.

«Уже завтра четыре ребёнка будут выписаны. Результаты бактериологических исследований у них отрицательные», — добавил он.

Глава региона в заключении призвал подчинённых изучить причины произошедшего и принять меры, чтобы подобное не повторилось. Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои проверки организовали в региональной прокуратуре и Следственном управлении СКР по Республике Алтай.

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