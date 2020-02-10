Тюмень, , 13:46 — REGNUM Тюменская полиция разыскивает пранкеров, которые сняли видео с отловом «заражённых коронавирусом» людей на улицах областного центра. Постановочный ролик появился сразу в нескольких пабликах в социальных сетях, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

На видео запечатлено, как люди в противогазах и защитных костюмах преследуют, а потом ловят и прикладывают к земле «заболевших коронавирусом». Всё это происходит на глазах прохожих, случайных свидетелей. Не успел стать вирусным, так как был удалён незамедлительно, ролик другого пранкера, который в костюме и респираторе якобы «выявлял заражённых» в одном из торговых центров Тюмени.

На данный момент устанавливаются лица, причастные к провокационным видео. В отношении них проведут проверку, после которой будет принято процессуальное решение, сообщают в полицейской пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня в России лишь у двух человек подтверждено заболевание коронавирусом. Один случай выявлен у тюменской студентки, другой — в Забайкалье. Оба заболевшие — граждане Китайской Народной Республики.