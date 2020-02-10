Челябинск, , 13:39 — REGNUM В Таиланде при столкновении двух скоростных катеров погибли двое детей из Челябинска. Это 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Как пишет Znak.com мальчик обучался в одном из лицеев города. А девочка ходила в школу танцев и готовилась стать первоклассницей.

Власти Челябинской области проверяют информацию о погибших детях. Специалисты минсоцотношений готовы связаться с их родственниками и оказать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 10 февраля возле острова Пхукет. Более 20 человек попали в больницы.