Йошкар-Ола, , 13:34 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор участнику банды наркоторговцев, совершившему более 63 наркопреступлений. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет, организованной группой, в крупном и значительном размерах»), сообщает Генпрокуратура РФ.

В течение двух лет осужденный в составе преступной группы распространял наркотические средства на территории Марий Эл, Чувашии, Татарии и Ульяновской области с использованием сети интернет.

Он занимался выстраиванием схемы работы преступной группы, вербовал новых членов банды, устанавливал цену при реализации наркотиков, контролировал поступление денежных средств. Для фасовки и хранения наркотиков использовались гараж и квартира одного из участников группы в Чувашии.

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду наркотиков в интернете.

Глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что штрафы ударят по карману тех операторов связи и владельцев интернет-ресурсов, которые не пресекают рекламу и пропаганду наркотиков в интернете.