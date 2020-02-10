Пермь, , 13:18 — REGNUM В Пермском крае утром 10 февраля произошла смертельная авария с участием автобуса и иномарки, сообщают СМИ.

ДТП произошло на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara не предоставил преимущество в движении автобусу «НефАЗ», в салоне которого находились пассажиры.

В результате столкновении транспортных средств водитель иномарки погиб на месте. Пассажиры автобуса не пострадали. По факту ДТП полиция проводит проверку.