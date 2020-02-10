Барнаул, , 13:15 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю объявило о проведении доследственной проверки после опубликования ИА REGNUM новости о ситуации, сложившейся в одном из детских домов региона.

Напомним, о том, что в этом учреждении существует группировка ребят, которые не ходят в школу, устраивают по вечерам пьянки и оргии, истязают тех, кто не может дать сдачи, курят прямо в спальнях и кроют матом воспитателей за замечания, сказано не только в двух детских жалобах, которые написали племянники одной из женщин, навестивших в детском доме своих родных, но и в многочисленных докладных, которые на имя исполняющего обязанности директора детдомом в большом количестве писали сами воспитатели.

Один из них рассказал корреспонденту о том, что в детском доме наблюдается нехватка персонала и существуют нарушения трудового законодательства. К примеру, в одной из групп работает воспитателем техничка, у которой нет медицинский книжки и среднего образования. Также сотрудники детского дома информируют о плохом питании детдомовцев, потому что «гниющие продукты тоннами списываются», и о проблемах с отсутствием медика: двух детей-инвалидов не смогли оформить в санаторий.

Также воспитатели подтвердили, что именно воспитанники детского дома стали причиной вспышки педикулёза осенью 2019 года.

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