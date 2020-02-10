Волгоград, , 13:12 — REGNUM Боеприпас обнаружили рабочие возле площади Павших борцов в Волгограде. Специалисты классифицировали его как 76-мм артиллерийский снаряд, сообщили 10 февраля в пресс-службе Южного военного округа.

Неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны нашли на строительной площадке храма Александра Невского. Военный комиссариат направил в мотострелковое соединение заявку на разминирование. Взрывотехники перевезли боеприпас на полигон Прудбой и уничтожили.

В 2019 году специалисты ЮВО разминировали около трёх тысяч боеприпасов различного калибра.