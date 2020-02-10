Уфа, , 13:13 — REGNUM Бывшего главного районного архитектора в Башкирии приговорили к длительному лишению свободы. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что с 2014 года по 2016 год обвиняемый работал главным архитектором Иглинского района. Он выдал двум застройщикам разрешение на строительство четырех многоквартирных домов, зная, что у них отсутствуют технические регламенты и проектная документация.

В результате, данные фирмы не выполнили своих обязательств, тем самым причинили ущерб 64 дольщикам на сумму свыше 90 млн рублей.

За выдачу документации одной из организаций, по версии следствия, обвиняемый получил взятку от ее руководства в виде строящейся квартиры площадью 31 кв метр. Договор на долевое участие в строительстве квартиры был оформлен с приятельницей обвиняемого, которая якобы выплатила 930 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В результате суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил его к семи годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на три года.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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