Москва, , 12:51 — REGNUM Расследование крушения вертолёта под Казанью, при котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин («Единая Россия»), начал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба комитета.

В комитете сформирована комиссия по расследованию этой авиакатастрофы. Её члены уже приступили к работе, отметили в МАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля частный вертолёт Bell-407 разбился неподалёку от города Лаишево в Татарии. На борту находились три человека. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб на месте, двоих выживших доставили в больницу с травмами.

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