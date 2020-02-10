Красноярск, , 12:43 — REGNUM Вылетевший сегодня, 10 февраля из Красноярска в Москву Boeing 737 авиакомпании «Nordstar» вынужденно вернулся обратно в аэропорт вылета. Как сообщает ТВК, у самолёта не убрались закрылки.

В результате экипаж принял решение вернуться в Красноярск. Покружив над городом, вырабатывая топливо, в 15:30 лайнер сел.

В сети появилось видео посадки самолёта, снятое одним из пассажиров. После приземления командир корабля принёс свои извинения за неудобства. Пассажиров отправят в российскую столицу другим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в аэропорту Томска аварийно приземлился самолёт авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга. На взлётно-посадочной полосе оказалась повреждена стойка шасси.

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