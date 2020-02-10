Псков, , 12:41 — REGNUM В Пскове сегодня, 10 февраля, ураганный ветер обрушил фасад здания на улице Коммунальной. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, фото разрушений публикуют подписчики псковских групп в соцсети «ВКонтакте».

В пострадавшем от ветра здания находится магазин одной из федеральных сетей.

На месте уже работает техника, начаты восстановительные работы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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