Брянск, , 12:37 — REGNUM Тела трёх местных жителей обнаружены 10 февраля после ликвидации пожара в селе Журиничи Брянской области. В региональном Следственном комитете по факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, сообщение по пожаре поступило в 02:10 — горел частный двухвартирный жилой дом (12×8) по всей площади. Погибших обнаружили около 07:00. У всех них присутствуют термические повреждения. На месте работают следователи, назначены необходимые экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».