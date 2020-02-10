Батуми, Грузия, , 12:40 — REGNUM Из-за обильного выпадения снега и наступивших морозов в ряде населенных пунктов Аджарии 10 февраля закрыли школы и детские сады. Об этом сообщает Аджарское телевидение.

По данным журналистов, высота снежного покрова в некоторых районах достигает одного метра. По многим дорогам запрещено движение на машинах без противоскользящих цепей на колесах. В селе Агара из-за снегопада без электричества остались 40 семей.

Власти стараются устранить последствия непогоды. На дорогах работает спецтехника, группы ремонтников направлены для восстановления электроснабжения. Организован чрезвычайны штаб, открыта горячая линия.

В столице Аджарии, Батуми, дороги расчищали всю ночь. Общественный транспорт работает штатно, в школах занятия не отменили, но многие ученики не пришли на занятия.

Напомним, в Грузии за прошедшие выходные выпало большое количество снега, из-за чего многие дороги были закрыты для движения.

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