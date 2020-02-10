Омск, , 12:33 — REGNUM В Омской области перед судом предстанет подросток, обвиняемый в убийстве односельчанина. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в следственном управлении СКР по региону.

Расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Нововаршавского района завершено. По данным следствия, днем 26 августа 2019 года несовершеннолетний на картофельном поле нанёс смертельные ранения штыковой лопатой мужчине, сделавшему ему замечание из-за выкапывания чужой картошки.

Затем подросток спрятал лопату под стоявший недалеко вагончик. Там её и обнаружил следователь. Обвиняемый заключён под стражу.

В адрес органов системы профилактики преступлений, совершённых несовершеннолетними, внесено представление. Расследование завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, подростки в Туве всё чаще идут на тяжкие и особо тяжкие преступления.