Иокогама, Япония, , 12:39 — REGNUM Гражданин Украины, заразившийся коронавирусом на борту судна Diamond Princess, чувствует себя хорошо. Об этом сообщило 10 февраля информационное агентство «УНН».

"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо, и видимых признаков симптомов у него нет», — заявил консул Украины в Японии.

Украинский гражданин, член экипажа судна, был госпитализирован в одну из больниц Японии.

Как передавало ИА REGNUM, Diamond Princess стоит на рейде возле Йокогамы. Всего на его борту находится 3700 человек, из них 25 граждан Украины. У граждан России, находящихся на судне, коронавирус не нашли.

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