Каширский район, , 12:28 — REGNUM Три человека получили травмы в результате крупной автоаварии в Каширском районе Воронежской области утром 10 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, около 09:55 на 7 км автодороги М-4 «Дон» — село Данково — село Рябчево водитель автомобиля КамАЗ с прицепом, двигаясь в сторону с. Рябчево, столкнулся с манипулятором Isudzu, который следовал во встречном направлении.

В результате травмы получили водители обоих транспортных средств, а также пассажир манипулятора. По факту аварии начата доследственная проверка.

По данным ГУ МВД, за последние сутки 9 февраля в Воронежской области произошло 77 автоаварий, в двух ДТП пострадали восемь человек.