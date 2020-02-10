Барнаул, 10 февраля 2020, 12:24 — REGNUM В Алтайском крае, где вот уже почти месяц с короткими перерывами идут снегопады, вновь наблюдаются неблагоприятные погодные явления. Мокрый снег и метели опять стали серьёзной проблемой для жителей региона. Но региональные власти во главе с губернатором Виктором Томенко, побывав со «снежным дозором» в трёх районах края и признав проблемы с организацией снегоуборочных работ, больше не утруждают пресс-службы информированием о насущном. А проблемы, судя по многочисленным сообщениям в социальных сетях, никуда не делись. К примеру, в Заринском районе на заснеженность пожаловалась сегодня, 10 февраля, жительница села Новомоношкино.

Алтайские чиновники утверждают, что все дороги расчистили после снегопадов
Алтайские чиновники утверждают, что все дороги расчистили после снегопадов
Цитата со страницы министерства транспорта и связи Алтайского края

А корреспонденты «Змеиногорского вестника» («ЗВ») сообщили, что вот уже неделю живут «отрезанными» от райцентра жители села Локоток: с 3 февраля у них отсутствует дорога как на Змеиногорск, так и на посёлок Октябрьский.

«Жители уже на протяжении недели не могут сдать молоко, а это ведь одна из основных статей дохода людей в сельской местности. Также они не могут выехать в больницу в Змеиногорск и на работу в ООО «Октябрьский», многие жители села трудоустроены как раз там», — пишет «ЗВ».

Дорога в Змеиногорском районе
Дорога в Змеиногорском районе
Цитата со страницы сайта «Змеиногорский вестник»

По словам местных жителей, продуктового дефицита в селе пока нет, товары первой необходимости завозятся к ним силами МЧС, но на вопрос «когда наконец появится дорога?» им отвечают буквально следующее: «На днях».

Тем временем краевое министерство транспорта на своём сайте размещает какую угодно информацию, но только не о закрытых из-за снега населённых пунктах. «Все дороги Алтайского края открыты для движения», — заявлено на сайте ведомства 4 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снежная командировка губернатора Алтайского края Виктора Томенко вЛоктевский, Третьяковскийи Змеиногорский районы (именно там объявлен режим ЧС в связи со снегопадами) состоялась 31 января 2010 года. После этого чиновники почти перестали информировать граждан о расчистке дорог.

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