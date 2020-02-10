Ярославль, , 12:22 — REGNUM В Ярославской области действовала банда чёрных риэлторов, которые убили женщину, чтобы завладеть ее квартирами. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

Следственные действия Sledcom.ru

23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Сдедователям удалось установить ее личность. Выяснилось, что 50-летняя погибшая владела двумя квартирами в Ярославле. Незадолго до ее смерти они перешли в собственность третьих лиц. Вскоре после этого стало ясно — женщину убили.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям личности соучастников преступления были установлены в кратчайшие сроки, двое из них — 40-летний мужчина и 34-летняя женщина — были задержаны и доставлены к следователю на допрос. Следователем установлен с ними психологический контакт, фигуранты дали признательные показания в совершении мошенничества в отношении потерпевшей, а также убийства последней. 51-летняя же фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск», — сообщили в Следственном комитете России.

5 февраля 2020 года в ходе проведенных сотрудниками областного управления уголовного розыска и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемой участницы преступной группы было установлено. Подозреваемая признала вину в инкриминируемых ей преступлениях.

Сейчас все участники преступной группы арестованы, им предъявлены обвинения. Обвиняемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.