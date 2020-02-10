Петухово, Курганская область, , 12:13 — REGNUM Через курганский пограничный с Казахстаном город Петухово пытались провезти запрещённый для продажи в России насвай общим весом 400 кг. Об этом сообщает пресс-служба управления службы по Курганской и Тюменской областям.

Запрещённый груз направлялся из Таджикистана. Пограничники обнаружили насвай в 13 сумках и полиэтиленовом пакете.

Отмечается, что в начале февраля гражданин Киргизии пытался перевезти в личных вещах из Бишкека в Сургут около 50 кг насвая.