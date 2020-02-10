Якутск, , 12:13 — REGNUM В Якутии по результатам проверок прокуратурой, министерством внутренних дел и ФСБ возбуждены уголовные дела по фактам злоупотребления руководителями компаний должностными полномочиями и мошенничества в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также: ФСБ задержала замглавы Генштаба по делу о хищении 6,7 млрд рублей

«По информации следствия, в 2018 году «Саханефтегазсбыт» и ООО «СИС» по ранее заключенному договору займа в размере более 29 млн рублей заключили соглашение об отступном, в качестве которого нефтегазовой компании передано имущество, оцененное более чем в 30 млн рублей при его фактической стоимости около 12 млн.

Соглашение об отступном с заниженной стоимостью имущества на 18 млн рублей было заключено по инициативе гендиректора АО «Саханефтегазсбыт» Игоря Никитина при пособничестве руководителя ООО «Норд-Спецстрой-1», — пояснили в прокуратуре.

Также выявлен факт предоставления в бухгалтерию АО «Саханефтегазсбыт» подложных документов о выполнении работ по строительству автозаправочных станций в двух населённых пунктах. Из «Саханефтегазсбыта» было похищено более 59 млн рублей.

В отношении экс-руководителя АО «Саханефтегазсбыт», депутата Госсобрания Якутия V созыва Игоря Никитина и его подельников возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника Главного управления связи Вооруженных сил Халила Арсланова. Его подозревают в крупных хищениях.