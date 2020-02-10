Джакарта, , 11:57 — REGNUM Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии предупреждает о возможности возникновения высоких волн у побережья страны 10−11 февраля, сообщает Antara.

Известно, что волны, высотой до трех метров могут возникнуть в водах Бенкулу, на севере Малуку, Бали и Центрального Калимантана.

Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии предупреждает о наводнениях и оползнях во время пика сезона дождей.

На Бали волны, достигающие двух метров и более, могут возникнуть в южной части пролива Бали, в южной части пролива Ломбок и в индийском океане к югу от Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов восточной части Индонезии зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,5 и 4,9.

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