Горно-Алтайск, , 11:56 — REGNUM Следователи начали проверку сообщений о госпитализации в инфекционное отделение республиканской больницы Горного Алтая более двух десятков учащихся школы-интерната. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Четверо воспитанников попали в больницу вечером 6 февраля с подозрением на ротавирусную инфекцию. Врачи выявили у них острый гастроэнтерит аденовирусной этиологии.

«После этого в период с 7 по 9 февраля 2020 года в республиканскую больницу были госпитализированы еще 21 воспитанник школы-интерната с аналогичными симптомами. Отобранные у этих госпитализированных несовершеннолетних больных лабораторные анализы находятся в работе, диагноз уточняется», — отметили в СКР.

По итогам проверки, в ходе которой следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение.

Напомним, о госпитализации детей ранее сообщил глава республики Олег Хорохордин. Как сообщало ИА REGNUM, проверку соблюдения требований законодательства об охране здоровья воспитанников образовательной организации организовала также прокуратура.

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