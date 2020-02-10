Щёкино, Тульская область, , 11:33 — REGNUM Маршрутный автобус ЛиАЗ с пассажирами попал в ДТП в Щёкинском районе Тульской области утром 10 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, сообщение об аварии поступило на телефон 112 10 февраля в 10:20. ДТП произошло около н.п. Кочаки Щекинского района — автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

По информации «Тульских новостей», в аварию попал автобус, двигавшийся по маршруту №114. По предварительным данным, в автобусе пострадали семь человек.