Якутск, , 11:33 — REGNUM Госинспекторы Якутского комитета государственного экологического надзора зафиксировали факт слива в лесном массиве жидких бытовых отходов в районе 27 км Покровского тракта. За нарушение задержан водитель ассенизаторской машины из посёлка Табага, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В этот день водитель успел слить фекалии два раза. При этом у мужчины не оказалось при себе никаких документов. Инспектора вызвали полицию. Нарушитель привлечён к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Быков на Сахалине нечистоты из канализации разливаются по ванным и туалетам в квартирах жильцов.