Ростов-на-Дону, 10 февраля 2020, 11:30 — REGNUM Ростовские пограничники задержали крупную партию мелкого рогатого скота с Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
Стадо коз остановлено в Каменском районе. Житель хутора Плешаков получил с территории Украины в обход пункта пропуска более 100 животных. Нарушитель привлечён к административной ответственности. Животных изъяли.
ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2019 года в Ростовской области житель села Валуевка (Ремонтненский район) пытался перевезти стадо овец без сопроводительных документов. Животных пытались отвезти в Яшкульский район Калмыкии на откорм.