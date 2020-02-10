Ломоносов, Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Хулиганская стрельба из охолощенного оружия в городе Ломоносове (входит в состав Санкт-Петербурга) не прошла незамеченной для правоохранительных органов. В отношении студента, напугавшего местных жителей, возбудили дело. Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент, который переполошил половину пригорода, произошёл поздним вечером в субботу, 8 февраля. Около 23:33 мск в полицию обратилась 43-летняя женщина, которая сообщила, что у дома 2 по улице Краснопрудской слышны звуки стрельбы.

На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обнаружили на территории коттеджного поселка стреляные гильзы. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить, кто нарушил общественный порядок.

Им оказался 20-летний студент колледжа, отдыхавший в компании друзей в одном из коттеджей. У молодого человека изъят охолощенный свето-звуковой автомат и несколько холостых гильз.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе у дома 39 по Ораниенбаумскому проспекту в г. Ломоносов мужчина из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в воздух из салона автомобиля. Полицейские Петродворцового района вычислили хулигана и задержали его в Петербурге.

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Напомним, в середине января 2020 года в Петербурге был вынесен приговор по уголовному делу в отношении выходца с Северного Кавказа, устроившего стрельбу из охолощенного автомата Калашникова из автомобиля на Московском проспекте.

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