Тбилиси, , 11:30 — REGNUM В Грузии несколько сотен машин застряли на пути в сторону России на участке Гудаури — Коби центральной автомагистрали Мцхета — Степанцминда — Ларс возле поселка Жинвали. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, дорога была перекрыта из-за обильного снегопада. Движение было запрещено с 7 февраля, а 9 февраля застрявшим в дороге стали доставлять питание и воду.

«Люди находятся здесь с маленькими детьми, деньги заканчиваются, топливо на исходе, проблем много», — рассказал журналистам один из водителей, стоявших в пробке.

Сообщается, что погода 10 февраля успокоилась, теперь необходимо расчистить трассу для движения по ней.

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