Великий Новгород, , 11:21 — REGNUM В Новгородской области на сегодня, 10 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, с утра 10 февраля и с сохранением в течение дня местами по области ожидается усиление юго-западного и южного ветра.

Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.

В новгородском филиале «Россети Северо-Запад» ИА REGNUM сообщили, что с 21:00 9 февраля работают в режиме повышенной готовности.

«Ремонтные бригады готовы оперативно действовать в случае нештатаных ситуаций на энергообъектах компании», — сообщили в филиале.

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