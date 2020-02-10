Южно-Сахалинск, , 11:22 — REGNUM Рыбак скоропостижно скончался на оторвавшейся от берегового припая льдине на Сахалине.

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Как сообщило АСТВ, мужчина пытался перебраться с оторвавшейся льдины на берег, ему стало плохо, откачать его не смогли. Ещё одному рыбаку стало плохо с сердцем, когда он оказался на льдине, отколовшейся от припая. Но его успели спасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2020 года на отколовшейся от берегового припая льдине на Сахалине оказались 300 рыбаков. Спасательную операцию проводило УМЧС региона. Всех рыбаков удалось спасти.