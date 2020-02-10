Москва, , 11:20 — REGNUM В Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали подробности столкновения двух катеров в Таиланде.

Отмечается, что туристы направлялись на экскурсию на острова Джеймса Бонда, на борту находились 34 туриста из РФ и гид-таец. Лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезалась тайское плавсредство, в котором туристов не было.

«В результате аварии погибли двое российских граждан — детей (6 и 12 лет). Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы», — сообщили в АТОР.

Также сообщается, что все пострадавшие были застрахованы на $40 тыс. каждый. Все случаи были признаны страховыми.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате столкновения двух катеров у острова Пхукет пострадали более 20 граждан России. Все они были доставлены в больницы Таиланда. По данному факту Следственный комитет РФ начал проверку.

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