Псков, , 11:16 — REGNUM В Псковской области сегодня, 10 февраля, в течение дня ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15−20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Жителей Пскова просят быть внимательнее и соблюдать осторожность.

По данным Псковской ленты новостей, ветер уже наносит урон городским объектам — в частности, повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана, свидетельствующий о том, что этот храм входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ГУ МЧС России по региону рекомендовали жителям убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна, автомобили поставить в гаражи, а если их нет — припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Кроме того, жителей города просят избегать рекламных щитов, шатких строений, а также различных сооружений повышенного риска — мостов, трубопроводов, линий электропередачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный ураганный ветер Псков пережил в октябре 2019 года, когда порывы ветра достигали 27 метров в секунду.